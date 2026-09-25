Польша выступает против новых норм ЕС для упаковки продукции

Польша критикует бюрократию ЕС и стремится приостановить применение спорных норм в отношении упаковки.

Об этом пишет RMF24, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о новом регламенте ЕС, который с 12 августа действует на всей территории Союза и возлагает на предприятия новые обязанности, связанные с ответственностью за упаковку.

Проблема касается малых предприятий, которые продают свою продукцию напрямую клиентам в других странах ЕС и обязаны зарегистрироваться в системе, регулирующей вопросы упаковки, а также назначить местного представителя. Для малого предприятия это означает дополнительные формальности и расходы. Сама Европейская комиссия признает, что это может составить даже 50 тыс. евро на компанию.

Заместитель министра развития Михал Барановский заявил в Брюсселе, что Польша пользуется поддержкой примерно 15 стран. Вместе с тем в Брюсселе уже даже говорят о бунте микро– и малых предприятий против новых обязательств. В частности, была создана петиция против новых правил, собравшая более 80 тысяч подписей.

На форуме ЕС Польшу поддержали представители Германии и Бельгии. Франция же соглашается, что такая обязанность может стать проблемой для микро-, малых и средних предприятий, но аргументирует, что сами положения необходимы для контроля за производителями, особенно теми, которые не являются резидентами данной страны, и для обеспечения соблюдения обязательств в отношении отходов.

Европейская комиссия ещё в декабре прошлого года предложила приостановить обязанность назначать представителя в каждой из стран-членов. Проблема в том, что страны до сих пор не могут согласовать общую позицию по этому вопросу. Европейский парламент также настаивает на решении проблемы.

Напомним, ЕС и Европарламент согласовали позиции относительно будущего законопроекта, целью которого будет сокращение количества пластикового мусора. Впоследствии Европейская комиссия объявила, что подаст в суд на Францию за чрезмерно строгие правила сортировки отходов, которые, по её мнению, нарушают принцип свободного движения товаров.