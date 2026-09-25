Біля грецького острова загорівся автомобільний пором
Новини — П'ятниця, 25 вересня 2026, 11:05 —
У п’ятницю, 25 вересня, на палубі автомобільного порома поблизу популярного грецького туристичного острова Міконос спалахнула пожежа.
Про це повідомила місцева влада, пише Reuters, передає "Європейська правда".
За даними грецької берегової охорони, в операції з рятування 29 людей, що перебували на борту брали участь щонайменше п’ять суден берегової охорони та два швидкісні катери пожежної служби.
Представник компанії-власника порома Blue Star Ferries підтвердив, що ніхто не постраждав і що екіпаж працює над гасінням пожежі.
У мережі ширяться кадри з ймовірного місця подій.
Πλάνα από το φορτηγό πλοίο που έχει πιάσει φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου pic.twitter.com/fYl8HmFe0V– Flash.gr (@flashgrofficial) September 25, 2026
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Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.