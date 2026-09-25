Біля грецького острова загорівся автомобільний пором

У п’ятницю, 25 вересня, на палубі автомобільного порома поблизу популярного грецького туристичного острова Міконос спалахнула пожежа.

Про це повідомила місцева влада, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними грецької берегової охорони, в операції з рятування 29 людей, що перебували на борту брали участь щонайменше п’ять суден берегової охорони та два швидкісні катери пожежної служби.

Представник компанії-власника порома Blue Star Ferries підтвердив, що ніхто не постраждав і що екіпаж працює над гасінням пожежі.

У мережі ширяться кадри з ймовірного місця подій.

Πλάνα από το φορτηγό πλοίο που έχει πιάσει φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου pic.twitter.com/fYl8HmFe0V – Flash.gr (@flashgrofficial) September 25, 2026

Цього дня в центрі Афін після вибуху частково обвалилася двоповерхова будівля; постраждала людина.

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.