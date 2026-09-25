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Возле греческого острова загорелся автомобильный паром

Новости — Пятница, 25 сентября 2026, 11:05 — Уляна Кричковская-Богданова

В пятницу, 25 сентября, на палубе автомобильного парома вблизи популярного греческого туристического острова Миконос вспыхнул пожар.

Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным греческой береговой охраны, в операции по спасению 29 человек, находившихся на борту, участвовали как минимум пять судов береговой охраны и два скоростных катера пожарной службы.

Представитель компании-владельца парома Blue Star Ferries подтвердил, что никто не пострадал и что экипаж работает над тушением пожара.

В сети распространяются кадры с места событий.

В этот день в центре Афин после взрыва частично обрушилось двухэтажное здание; один человек пострадал.

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

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