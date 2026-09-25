Возле греческого острова загорелся автомобильный паром
В пятницу, 25 сентября, на палубе автомобильного парома вблизи популярного греческого туристического острова Миконос вспыхнул пожар.
Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters, передает "Европейская правда".
По данным греческой береговой охраны, в операции по спасению 29 человек, находившихся на борту, участвовали как минимум пять судов береговой охраны и два скоростных катера пожарной службы.
Представитель компании-владельца парома Blue Star Ferries подтвердил, что никто не пострадал и что экипаж работает над тушением пожара.
В сети распространяются кадры с места событий.
Πλάνα από το φορτηγό πλοίο που έχει πιάσει φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου pic.twitter.com/fYl8HmFe0V– Flash.gr (@flashgrofficial) September 25, 2026
В этот день в центре Афин после взрыва частично обрушилось двухэтажное здание; один человек пострадал.
Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.