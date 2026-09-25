У Берліні "Ліві" запросять дві партії в коаліцію до земельного парламенту

Берлінська партія "Ліві", яка стала переможцем виборів до земельного парламенту, має намір запросити "Зелених" та Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) до попередніх переговорів щодо формування уряду.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

На партійному з’їзді берлінських "Лівих" 25 вересня має відбутися голосування щодо того, чи запрошуватиме партія "Зелених" та СДПН до попередніх переговорів. Керівництво партії підтримує цю ідею і нещодавно висловило впевненість, що делегати більшістю голосів підтримають цю пропозицію.

У разі позитивного рішення партійного з’їзду попередні переговори можуть розпочатися наступного тижня. На них учасники визначатимуть, які питання для них є особливо важливими та чи взагалі переговори про формування коаліції мають перспективи успіху.

На виборах до Берлінського парламенту "Ліві" стала найсильнішою силою з великим відривом. Вона має намір вперше висунути свою головну кандидатку Еліф Еральп на посаду мера міста.

Між "Лівими" та "Зеленими" у Берліні вже відбулися перші попередні переговори. Там партії дійшли згоди, що спочатку планується обговорити питання безпеки та захисту єврейської та квір-спільнот, а також боротьбу з антисемітизмом і расизмом.

Однак попередні переговори можуть опинитися в тіні дебатів щодо антисемітизму в партії "Ліві", зазначає видання. Частина берлінського регіонального осередку партії постійно піддається критиці через свої позиції щодо конфлікту на Близькому Сході та антисемітизму. У зв’язку з цим у СДПН наростає опір проти коаліції партією-переможцем виборів.

"Зелені" теж заявляли, що з’ясування питання антисемітизму в партії є основною передумовою для початку попередніх переговорів. Обидві партії хочуть розпочати можливі попередні переговори лише тоді, коли "Ліві" однозначно заявлять, що виступають проти антисемітизму та за захист життя євреїв.

Нагадаємо, 20 вересня на виборах до парламенту у федеральній землі Берлін перше місце здобула партія "Ліві". Друге місце у Християнсько-демократичного союзу (ХДС), третє – в ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Натомість у Мекленбурзі-Передній Померанії, де вибори пройшли в той самий день, найбільшу підтримку отримала "Альтернатива для Німеччини".