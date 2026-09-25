В Берлине "Левые" пригласят две партии в коалицию в земельном парламенте

Берлинская партия "Левые", победившая на выборах в земельный парламент, намерена пригласить "Зелёных" и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) к предварительным переговорам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

На партийном съезде берлинских "Левых" 25 сентября должно состояться голосование по вопросу о том, будет ли партия приглашать "Зелёных" и СДПГ к предварительным переговорам. Руководство партии поддерживает эту идею и недавно выразило уверенность, что делегаты большинством голосов поддержат это предложение.

В случае положительного решения партийного съезда предварительные переговоры могут начаться на следующей неделе. На них участники будут определять, какие вопросы для них особенно важны и есть ли вообще перспективы успеха у переговоров о формировании коалиции.

На выборах в берлинский парламент "Левые" стали сильнейшей партией с большим отрывом. Они намерены впервые выдвинуть свою главную кандидатку Элиф Эральп на пост мэра города.

Между "Левыми" и "Зелёными" в Берлине уже состоялись первые предварительные переговоры. Там партии пришли к соглашению, что сначала планируется обсудить вопросы безопасности и защиты еврейского и квир-сообществ, а также борьбу с антисемитизмом и расизмом.

Однако предварительные переговоры могут оказаться в тени дебатов об антисемитизме в партии "Левые", отмечает издание. Часть берлинского регионального отделения партии постоянно подвергается критике из-за своих позиций по конфликту на Ближнем Востоке и антисемитизму. В связи с этим в СДПГ нарастает сопротивление против коалиции с партией-победительницей выборов.

"Зелёные" также заявляли, что прояснение вопроса антисемитизма в партии является основным условием для начала предварительных переговоров. Обе партии хотят начать возможные предварительные переговоры только тогда, когда "Левые" однозначно заявят, что выступают против антисемитизма и за защиту жизни евреев.

Напомним, 20 сентября на выборах в парламент в федеральной земле Берлин первое место заняла партия "Левые". Второе место досталось Христианско-демократическому союзу (ХДС), третье – ультраправой "Альтернативе для Германии".

В то же время в Мекленбурге-Передней Померании, где выборы прошли в тот же день, наибольшую поддержку получила "Альтернатива для Германии".