Во Францию впервые за 18 лет прибудет с официальным визитом Папа Римский

Папа Римский Лев XIV в пятницу, 25 сентября, начинает официальный визит во Францию.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Это будет первая поездка главы Католической церкви в страну за последние 18 лет.

Ожидается, что во время визита Папа Лев намерен сосредоточиться, в частности, на вопросах восстановления авторитета Католической церкви после сексуальных скандалов во Франции.

В Париже Папа выступит с речью в ЮНЕСКО, посвященной развитию искусственного интеллекта. Также он планирует поднять вопрос о будущем Европы во время визита в Мец, где, как ожидается, будут присутствовать представители других европейских стран.

Визит Папы Льва продлится в течение выходных.

СМИ писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил европейских глав государств принять участие в выступлении Папы Римского в последний день его визита во Францию.

6 сентября Папа Римский Лев XIV выразил надежду на приближение мира для Украины на фоне визитов переговорщиков президента США в Москву и Киев.