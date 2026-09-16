ЗМІ: Макрон запросив європейських лідерів на виступ Папи Лева XIV у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон запросив європейських глав держав взяти участь у виступі Папи Римського Лева XIV в останній день його візиту до Франції наприкінці цього місяця.

Про це Politico повідомили три європейські дипломати, пише "Європейська правда".

Як зазначається, понтифік виступить із промовою під назвою "Коріння Європи: заради миру та єдності" у місті Мец на північному сході Франції, 28 вересня.

В офіційному запрошенні, з яким ознайомилося видання, зазначили, що цей захід стане "нагодою вшанувати пам’ять Роберта Шумана, батька Європи, якого Папа Франциск у 2021 році проголосив преподобним".

За словами співрозмовників, Макрон запросив європейських глав держав взяти участь у виступі Папи Римського.

Папа перебуватиме у Франції з офіційним візитом з 25 по 28 вересня і має зустрітися з Макроном в Єлисейському палаці, відвідати собор Нотр-Дам та штаб-квартиру ЮНЕСКО, де, як очікується, він виступить з промовою про штучний інтелект.

Поїздка Папи Лева XIV стане першим офіційним папським візитом до Франції з часу поїздки Бенедикта XVI до Парижа та Лурда у 2008 році.

6 вересня Папа Римський Лев XIV висловив сподівання на наближення миру для України на тлі візитів перемовників президента США до Москви та Києва.

Під час свого першого різдвяного звернення Папа Римський Лев XIV також закликав до миру в Україні.