В ЕС надеются разблокировать 6,6 млрд евро из Фонда мира 28 сентября

В ходе заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в понедельник, 28 сентября, может быть принято окончательное решение о разблокировании 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (European Peace Facility), чтобы направить по крайней мере часть средств на поддержку Украины.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Министры обороны ЕС могут принять окончательное решение относительно 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира 28 сентября.

"Мы надеемся, что в понедельник у нас будет окончательное соглашение всех государств-членов относительно 6,6 млрд из Европейского фонда мира – и, честно говоря, именно для этого и проводятся заседания министров. Это способ помочь завершить обсуждения, которые иногда бывают сложными", – заявил высокопоставленный чиновник "ЕвроПравде".

Он напомнил, что дебаты по поводу 6,6 млрд евро из Европейского фонда носят довольно затянутый характер.

"Речь идет преимущественно об урегулировании прошлых расходов, но оно также будет включать новые средства для Украины. Кроме того, некоторые государства-члены отметили, что после урегулирования этого вопроса они перенаправят полученные ими средства в Украину", – добавил собеседник "ЕвроПравды".

Как сообщала "Европейская правда", верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что работает с правительствами государств-членов Евросоюза над выделением Украине еще 1 млрд евро на военные нужды из Европейского фонда мира.

Напомним, Германия ранее заявила, что 6,6 млрд евро из Фонда мира, разблокированные Венгрией, должны быть полностью переданы Украине – но не все государства ЕС это поддерживают.

Ранее стало известно, что Венгрия снимает вето с 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, и министры обороны ЕС уже обсудили, как их можно использовать в интересах Украины.