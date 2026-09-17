Каллас: ЄС може надати Україні ще 1 млрд євро військової допомоги

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що працює з урядами держав-членів Євросоюзу над виділенням Україні ще 1 млрд євро на військові потреби.

Про це Каллас сказала у промові перед Європейським парламентом 16 вересня, пише "Європейська правда".

Ці кошти, за словами Каї Каллас, можуть виділити із Європейського фонду миру.

"Ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні. Найбільш очевидним і негайним рішенням з боку ЄС є використання фінансування, доступного в рамках Європейського фонду миру. Ми могли б виділити ще 1 млрд євро нових коштів на військову підтримку. Я працюю з державами-членами над виділенням цих грошей", – сказала топдипломатка ЄС.

За словами Каллас, ЄС та його держави-члени уже надали Україні військову допомогу на суму понад 78 млрд євро. А загалом сума європейської підтримки України з початку повномасштабної війни становить 220 млрд євро.

Також кредит на підтримку України передбачає виділення 90 млрд євро протягом двох років, з яких 60 млн млрд євро заплановані саме під військову допомогу. З них Україна вже отримала 8,35 млрд євро.

Раніше очільниця дипломатичної служби ЄС повідомляла, що країни-члени Євросоюзу можуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у межах Шенгену, заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам і зменшити кількість туристичних віз для росіян.

Нагадаємо, Норвегія виділить 90 млн євро до програми Ukraine Facility для сприяння реформам у сферах боротьбі з корупцією та енергетиці.