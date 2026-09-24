ЗМІ: прем’єр Британії повідомив Зеленському, що збереже санкції проти Усманова і Фрідмана

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що не погоджується з рішенням Європейського Союзу про скасування санкцій щодо російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

За словами цих співрозмовників, Бернем висловив ці коментарі під час зустрічі із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня.

Британський прем’єр також повідомив Зеленському, що Велика Британія не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана, зазначили джерела. Він сказав, що союзники України повинні й надалі підтримувати свої санкції, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення війни.

У повідомленні Даунінг-стріт про зустріч Бернема із Зеленським не згадувалося про рішення ЄС, але зазначалося, що прем’єр-міністр говорив про "необхідність продовжувати посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій, щоб змусити її сісти за стіл переговорів".

Ця критика свідчить про рідкісний розкол між Великою Британією та ЄС щодо санкцій проти Росії, які здебільшого узгоджувалися з моменту, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

І Фрідман, і Усманов мали інтереси у Великій Британії. Усманов найвідоміший на міжнародному рівні завдяки своїм інвестиціям у лондонський футбольний клуб "Арсенал", з якого він вийшов у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році, але покинув країну після того, як проти нього були введені санкції.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Більше про деталі ухвалення цього рішення читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.