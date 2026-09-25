Зеленский подтвердил, что премьер Британии пообещал сохранить санкции для Усманова и Фридмана

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заверил его в отсутствии планов отменять британские санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, пишет "Европейская правда".

У Зеленского спросили, заверил ли его Бернем в том, что Лондон не будет отменять санкции против Усманова и Фридмана, а также готовы ли в ЕС проголосовать за следующий санкционный пакет с антибаллистическими предложениями.

Зеленский рассказал, что поднимал вопрос о санкциях и о том, чтобы исключить возможность отмены санкций против Усманова и Фридмана, на встрече с Бернемом.

"Премьер заверил меня, что он не собирается этого делать. Я ему очень благодарен", – сказал он.

По словам президента, ЕС заверил Зеленского, что следующие 3 тысячи фамилий лиц, подпадающих под санкции, не будут исключены из следующих пакетов. Также он подчеркнул, что ему заверили, что ЕС будет голосовать за следующие пакеты.

Ранее СМИ писали, что Бернем сообщил Зеленскому, что не согласен с решением Европейского Союза об отмене санкций в отношении российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Это свидетельствует о редком расколе между Великобританией и ЕС в отношении санкций против России, которые в основном согласовывались с момента, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

И Фридман, и Усманов имели интересы в Великобритании. Усманов наиболее известен на международном уровне благодаря своим инвестициям в лондонский футбольный клуб "Арсенал", из которого он вышел в 2018 году. Фридман переехал в Лондон в 2013 году, но покинул страну после того, как против него были введены санкции.

Напомним, Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробнее о принятии этого решения читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.