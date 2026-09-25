Швеция передала генераторы и энергетическое оборудование трем областям Украины

На прошлой неделе Швеция доставила 35 тонн оборудования в Киевскую, Полтавскую и Черниговскую области.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В частности, стационарные дизель-генераторы получили больницы в Киевской и Полтавской областях.

"Резервное электроснабжение поможет медицинским бригадам продолжать свою важную работу во время отключений электроэнергии. Силовые трансформаторы, доставленные в Черниговскую область, обеспечат распределение электроэнергии и ремонт электросетей", – говорится в сообщении.

Эти поставки помогут как медицинским работникам, так и энергетикам подготовиться к перебоям в работе в предстоящую зиму в условиях войны, заявили в министерстве.

Ранее Литва передала нескольким украинским регионам более 17 тонн энергетического оборудования. А Германия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму свыше 640 тысяч евро для Днепропетровской области.