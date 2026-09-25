В Литве начались масштабные мобилизационные учения
В пятницу Литва начала свои крупнейшие ежегодные национальные мобилизационные учения "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Витиса 2026"), цель которых – проверить, как страна будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переход к режиму мобилизации в условиях войны.
Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".
Учения продлятся до 3 октября, они сочетают в себе теоретические сценарии с практическими задачами, в которых принимают участие около 3 тысяч государственных служащих, должностных лиц, представителей муниципалитетов и государственных учреждений, предприятий и неправительственных организаций, а также около тысячи волонтеров.
Вымышленный сценарий основан на современных угрозах безопасности и предусматривает нарушение работы энергетических и коммуникационных систем, прием союзных войск, обеспечение бесперебойного функционирования критически важных служб и поддержку деятельности правительства в чрезвычайных условиях.
Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вильмантас Виткаускас отметил, что учения позволят проверить бесперебойность государственного управления, а также то, как государственные органы принимают решения и определяют их приоритетность в условиях давления.
29 сентября и 3 октября станут двумя ключевыми днями учений. 29 сентября власти проведут проверку систем оповещения населения, в частности сирен, отправки экстренных сообщений на мобильные телефоны и приложения по подготовке к чрезвычайным ситуациям LT72.
Учения также будут включать эвакуационные тренировки с участием жителей Вильнюса и муниципалитетов вблизи белорусской границы по сценарию, предусматривающему потенциальное военное вторжение из Беларуси.
В Лаздийском районе Литовский союз стрелков проведет параллельные учения "Tvirtas dzūkas 2026", направленные на защиту критической инфраструктуры, поддержку местных властей и поддержание общественного порядка. Участники также проведут учения по наблюдению, разведке, обнаружению целей и эвакуации пострадавших.
Виткаускас отметил, что польские чиновники будут наблюдать за учениями в рамках компонента международного сотрудничества.
Сообщалось, что с 25 сентября польское правительство начнет распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.
А 17 сентября Вооружённые силы Литвы начали учения по национальной обороне "Гром Перкунаса 2026" для проверки готовности армии и государственных ведомств к переходу от мирного времени к кризисному и военному положению.