Премьер Молдовы считает вторжение России маловероятным

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что власти "считают военное вторжение России в Молдову в ближайшее время маловероятным".

Заявление главы правительства Молдовы приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

При этом, по его словам, "Россия пытается проверить реакцию стран НАТО", в частности "с помощью дронов, которые пролетают через Молдову в направлении Румынии".

"Мы не считаем, что такая атака неизбежна в ближайшее время", – сказал премьер.

Отвечая на вопрос о том, что Россия может готовить нападение на другие европейские страны, Тофан заявил, что Москва "прощупывает" страны НАТО.

"Большое количество дронов пересекает территорию Молдовы и направляется в сторону Румынии. Мы наблюдаем подобные атаки и в Польше. Поэтому я считаю, что Россия прощупывает реакцию. При этом мы не считаем, что Молдове сейчас угрожает непосредственная опасность", – сказал он.

Говоря о дронах, Тофан сообщил, что их количество "значительно возросло". По его словам, в августе через Молдову пролетело больше дронов, чем за весь 2025 год.

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