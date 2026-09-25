ЕС выделяет Эстонии 19 млн евро на строительство военной базы у границы с РФ

Строительство базы эстонских вооружённых сил в Нарве обойдётся в чуть более 20 млн евро и будет завершено на шесть месяцев позже, чем планировалось, – летом 2028 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Стоимость проекта выросла на 5 млн евро, а задержка была вызвана политической нестабильностью в правительстве этого приграничного города на востоке страны, что задержало выделение земельного участка.

"Прежняя ситуация в политике Нарвы и городской администрации мешала нам продвигаться вперед в строительстве базы. Процесс фактически находился в состоянии застоя. Именно там мы и потеряли время", – сказал менеджер по вопросам северного и северо-восточного регионов Эстонского центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

База в значительной степени финансируется за счет средств ЕС, и изначально ее строительство планировалось завершить к концу следующего года. Из общей стоимости около 19 млн евро должно поступить из Фонда сплочения Европейского Союза.

Вопросы, связанные с землей, в настоящее время урегулированы, поэтому контракт на строительство может быть подписан уже в октябре, хотя основные строительные работы начнутся только в следующем году.

Временная база будет вмещать подразделение размером с роту, тогда как постоянная база после завершения строительства будет иметь помещения для размещения до 500 человек, а также палатки ещё для 500. После открытия на главной базе постоянно будут находиться около 200 военнослужащих.

Ранее в Эстонии отмечали, что размещение военной базы в Нарве даст жителям города "четкий сигнал о присутствии эстонского государства".

Напомним, страны Балтии просят ЕС выделить 500 млн евро на усиление защиты от дронов.