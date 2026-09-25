Миланский аэропорт назвали в честь Берлускони

Международный аэропорт "Милан-Мальпенса" в Италии в пятницу получил имя бывшего премьер-министра и медиамагната Сильвио Берлускони.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Ansa.

Официальная церемония присвоения имени состоялась при участии, среди прочих, главы Сената Иньяцио Ла Русси, министра иностранных дел Антонио Таяни, министра инфраструктуры Маттео Сальвини и главы региона Ломбардия Аттилио Фонтаны.

"Осознание того, что аэропорт "Милан-Мальпенса" имени Сильвио Берлускони будет ежедневно принимать тысячи путешественников со всего мира, наполняет меня гордостью и эмоциями", – заявила агентству старшая дочь экс-премьера Марина Берлускони, глава семейного холдинга Fininvest и издательской группы Mondadori.

По её словам, Берлускони "всю жизнь смотрел вперёд и вдаль", а аэропорт является своеобразным мостом между Италией и другими странами.

Решение о переименовании было принято в 2024 году при поддержке правоцентристского правительства, в частности партии Forza Italia ("Вперёд, Италия"), которую основал Берлускони. Это произошло через год после его смерти в возрасте 86 лет.

В то же время переименование вызвало споры. Официальное вступление в силу нового названия отложили из-за юридических обжалований со стороны администрации Милана, которую возглавляет левоцентристский мэр Беппе Сала.

Берлускони скончался в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет 12 июня 2023 года.

Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. Политик известен дружбой с правителем РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями по поводу Украины.

В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать лишь помощь в восстановлении.