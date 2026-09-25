Самолет со 171 пассажиром сел в Манчестере, едва не оставшись без топлива

В Великобритании обнародовали отчет, из которого следует, что в прошлом году пассажирский самолет со 171 человеком на борту избежал катастрофы, имея в баках около 1% топлива перед приземлением в Манчестере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Boeing 737 должен был выполнить рейс из итальянской Пизы в Прествик недалеко от Глазго 3 октября прошлого года, но из-за непогоды его сначала перенаправили в Эдинбург, а в итоге он приземлился в Манчестере.

Во время шторма "Эми" самолет трижды попадал в зоны резкого изменения скорости и направления ветра на разных высотах.

Согласно отчету Управления по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB), во время захода на посадку в Прествике самолет с 171 пассажиром и шестью членами экипажа столкнулся с ухудшением погодных условий.

Экипаж дважды прерывал попытки посадки после предупреждений о сдвиге ветра и запросил перенаправление в Манчестер. Однако запрос был отклонен, и самолет вместо этого направился в Эдинбург.

Во время захода на посадку в Эдинбурге произошел третий случай сдвига ветра. Самолет перенаправили в Манчестер. Ситуация обострялась, и экипаж передал сигнал "Mayday", сообщив об аварийной ситуации из-за нехватки топлива.

Топлива вряд ли хватило бы для ещё одного захода на посадку, говорится в отчёте.

Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Манчестера в 19:13 по местному времени, имея на борту 363 кг топлива. Это значительно меньше, чем окончательный резерв в 1100 кг. При этом за минуту самолет сжигал примерно 240 кг топлива.

Следователи установили, что первоначальный отказ в перенаправлении, вероятно, стал следствием сбоя в связи внутри аэропорта Манчестера. После инцидента аэропорт заявил, что пересмотрел обстоятельства происшествия и усилил процедуры обработки запросов на перенаправление.

Ранее в сентябре в Великобритании за два дня из-за технических сбоев отменили более 2 тысяч рейсов.

В августе на Мальте фиксировали перебои в авиасообщении из-за вулканического пепла Этни.