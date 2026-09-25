Посол США: Трамп застеріг Сі від військової допомоги Ірану

Президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Вашингтоні дав йому зрозуміти, що китайська допомога Ірану є неприйнятною.

Про це заявив посол США в Китаї Девід Пердью в інтерв’ю CNBC.

За словами дипломата, США постійно сигналізують Китаю про неприпустимість такої підтримки Ірану, а під час зустрічі двох лідерів Трамп ще раз наголосив про це Сі.

"Ми ще кілька тижнів тому дуже чітко дали їм зрозуміти, що будь-яка допомога, яку вони надаватимуть Ірану – чи то пряма, чи то непряма, чи то у вигляді розвідданих, запчастин чи військового обладнання – є абсолютно неприйнятною. Вчора президент Трамп ще раз дуже чітко наголосив на цьому. Це постійний сигнал" – сказав Пердью.

Коментуючи перебіг переговорів двох президентів, посол зазначив, що вони провели "відверту" розмову.

"Ці два лідери починають налагоджувати відносини, що ґрунтуються на певному рівні довіри, а також працюють над вирішенням цих питань. Я маю на увазі, що це була дуже відверта й відкрита розмова, і щоразу, коли вони спілкуються, ми, на мою думку, спостерігаємо все глибше взаєморозуміння щодо цих складних питань, з якими ми маємо справу", – зазначив він.

Американські сенатори-демократи у спільній заяві розкритикували Трампа за перебіг саміту з лідером КНР, зокрема через те, що президент США "не притягнув Сі до відповідальності за підтримку Ірану з боку китайських компаній, які сприяли нападам на американських солдатів".

Президент США раніше заявляв, що буде "розчарований" Китаєм, якщо той надасть зброю Ірану.

Також Трамп казав, що довіряє заявам лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя РФ Владіміра Путіна щодо торгівлі зброєю з Іраном.