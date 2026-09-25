Премьер Литвы призвал банки позаботиться о работе платежных систем в случае мобилизации

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал коммерческие банки обеспечить готовность платежных систем к функционированию во время общенациональной мобилизации, в частности для того, чтобы люди могли и в дальнейшем покупать лекарства и топливо.

Заявление главы литовского правительства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

После встречи с представителями Ассоциации литовских банков и председателем правления Банка Литвы Гедиминасом Шимкусом Синкявичюс подчеркнул необходимость подготовиться к осуществлению внутренних платежей в режиме мобилизации.

"Крайне важно сотрудничать с банками и розничными торговцами, чтобы граждане могли покупать товары первой необходимости, даже если магазины потеряют связь с банками. Прежде всего речь идет о лекарствах и топливе", – сказал премьер.

В ходе встречи также обсуждался вопрос обеспечения доступа к наличным деньгам в кризисных ситуациях.

Согласно действующим планам мобилизации, отдельные банкоматы будут иметь гарантированное электроснабжение и регулярное пополнение наличными.

Президент Ассоциации литовских банков Эйвиле Чипкуте заявила, что банки готовы работать в чрезвычайных ситуациях, даже если будет нарушена работа интернета или электроснабжения.

"В случае отсутствия интернета карточные платежи всё равно будут возможны, и все карты уже адаптированы для этого", – отметила она, добавив, что финансовый сектор завершил работу в этой сфере.

Литва уже разрабатывает систему карточных платежей для использования во время мобилизации в случае потери интернет-соединения. В июне Сейм одобрил поправки к Закону о платежах, которые позволяют гражданам приобретать продукты питания первой необходимости, средства гигиены, лекарства и топливо во время перебоев в работе средств связи.

Для осуществления таких транзакций потребуются специально настроенные карты и платежные терминалы, а на существующих картах будут установлены лимиты расходов. Гражданам не придется заменять свои карты, поскольку банки зафиксируют лимиты на их текущих картах.

Синкявичюс также отметил, что правительство готово сотрудничать с банками с целью повышения финансовой грамотности населения, в частности в вопросах сбережений и инвестиций.

В прошлом году Центральный банк Нидерландов посоветовал гражданам запастись наличными, которых хватит как минимум на три дня в случае чрезвычайной ситуации.

Сообщалось также, что несколько стран Европы готовятся внедрить офлайн-систему оплаты картами, которая будет работать в случае потери интернет-соединения – в том числе в результате диверсионных действий.