Министр обороны Германии хочет расширить военное сотрудничество с Венгрией

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен расширить сотрудничество с новым венгерским правительством, в частности в военной сфере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SZ.

Писториус встретился со своим новым венгерским коллегой Ромулусом Русином-Сенди в Будапеште. В ходе встречи он обозначил военную логистику, сотрудничество в оборонной промышленности и подготовку кадров в качестве направлений углубленного сотрудничества.

Писториус констатировал, что "Берлин и Будапешт вновь сближаются на политическом уровне".

"Это новый этап в отношениях наших стран, и это, в свою очередь, прекрасная новость для наших стран, для народов, а также для всего альянса НАТО и Европейского Союза", – сказал немецкий министр.

Германия и Венгрия сейчас работают над восстановлением своих напряженных отношений, которые были отягощены годами правления премьер-министра Виктора Орбана.

Обе страны связаны несколькими программами оборонного сотрудничества. Переговоры проходят на фоне модернизации Венгрией своих вооруженных сил с помощью немецких систем вооружения.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль совершил визит в Венгрию.

Эта поездка стала первым визитом немецкого главы МИД в эту страну с 2019 года.