Информационная система МВД Литвы подверглась кибератаке

Министру внутренних дел Литвы Мартинасу Кателинасу сообщили о кибератаке на информационную систему, администрируемую Департаментом информационных технологий и связи при МВД.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Кибератака была совершена на информационную систему "Общественные услуги, связанные с выдачей личных и других документов, консультированием и предоставлением услуг гражданам Литовской Республики и иностранцам" (EPEKIS). EPEKIS с 2018 года активно не используется и в настоящее время функционирует как архивная система. В ней хранятся архивные данные иностранцев, подававших заявления на получение литовского гражданства.

Отмечается, что благодаря мерам безопасности удалось своевременно предотвратить дальнейшее распространение кибератаки. Расследованием занимается Бюро уголовной полиции Литвы (LKPB), Государственная инспекция по защите данных, а также о происшествии было сообщено в Национальный центр кибербезопасности (NKSC).

Министру внутренних дел сообщили, что незаконный доступ к системе был немедленно заблокирован. Злоумышленники смогли проникнуть в систему, но не успели скачать данные.

Глава МВД заявил, что этот инцидент еще раз продемонстрировал необходимость последовательного усиления защиты государственных информационных систем.

"Очевидно, что кибербезопасность остается одной из областей, в которой Литва должна укрепляться. После беседы с ответственными лицами я поручил оценить безопасность всех информационных систем и баз данных, администрируемых МВД. После предыдущего инцидента в Центре реестров в системах МВД уже была внедрена двойная аутентификация, а также усилены технические средства мониторинга потоков данных и другие меры наблюдения", – заявил Кателинас.

По его словам, именно благодаря этим мерам специалисты своевременно обнаружили взлом и предотвратили дальнейшие злонамеренные действия.

Министр не исключает, что кибератака была осуществлена с помощью искусственного интеллекта.

"Это еще раз свидетельствует о том, что возможности кибератак развиваются чрезвычайно стремительно, поэтому мы должны инвестировать и в меры государственной безопасности. Кибербезопасность не может быть сферой, в которой мы постоянно догоняем угрозы – мы должны быть хотя бы на шаг впереди", – отметил он.

В мае стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы проводит расследование по факту незаконного вторжения в информационные системы и связанных с этим киберпреступлений. Считается, что из реестров могли незаконно скопировать более 600 тысяч записей.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о признаках того, что хищение данных из Центра реестров является деятельностью государств, враждебных Литве.

Действовавшая на тот момент премьер-министр Инна Ругинене заявила, что её семья также пострадала в рамках этого инцидента.