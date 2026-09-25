Сотрудники тюрем в Бельгии объявили забастовку из-за их переполненности

С утра пятницы во всех тюрьмах Бельгии объявлена 24-часовая забастовка из-за постоянной переполненности пенитенциарных учреждений.

Об этом сообщает Belga News, пишет "Европейская правда".

Забастовка, начавшаяся в 6 часов утра и продлившаяся сутки, была объявлена после того, как переговоры с Министерством юстиции по данному вопросу завершились провалом.

Как отмечают представители профсоюзов, причиной недовольства является постоянная переполненность тюрем, где в настоящее время 599 заключенных вынуждены спать на полу. По словам Алена Бланке из христианского профсоюза ACV, это на 125 человек больше, чем две недели назад.

В прошлый понедельник несколько профсоюзов подали уведомление о забастовке. В четверг состоялась консультация с Министерством юстиции, которая не дала никаких результатов. Тогда профсоюзы подтвердили планы провести забастовку.

"Причины теперь хорошо известны. На протяжении многих лет мы боремся со структурной переполненностью, в отношении которой политические власти, похоже, лишь поспешно принимают экстренные меры", – сказал Бланке.

Работники тюрем требуют от правительства решить проблему переполненности, а также нехватки персонала и устаревшей инфраструктуры. Среди прочего, они требуют выполнить договоренности, достигнутые в рамках соглашения, в частности в отношении объявленного повышения заработной платы.

Напомним, в июне парламент Эстонии утвердил поправки к закону, позволяющие переводить иностранных заключенных в эстонские тюрьмы в рамках соответствующего соглашения со Швецией.

Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью его продления еще на три года.

В Эстонии это соглашение оценивают неоднозначно, в июне против него провели акцию протеста.

В сентябре Эстония отказалась принять 15 из 18 заключенных, которых Швеция предложила перевести для отбывания наказания в Тартускую тюрьму.