Финская депутатка предостерегла политиков от превращения в "марионеток ИИ"

Депутат финского парламента от "Левого союза" Анна Контула предостерегла законодателей от слепого использования искусственного интеллекта в работе.

Об этом она заявила в эфире подкаста Uutispodcast финской телерадиокомпании Yle, пишет "Европейская правда".

Контула отметила, что использование ИИ становится все более заметным в зале пленарных заседаний парламента.

"Некоторые используют его как инструмент для обобщения, который может сжимать большие объемы материала. Другие напрямую пишут речи с помощью ИИ. Я слышала, что при подготовке законопроектов и консультаций уже начали использовать заявления, сгенерированные ИИ", – сказала она.

При этом, подчеркнула Контула, у политиков ограниченные возможности влиять на последствия развития ИИ.

"Политики предлагают регулирование как способ устранения рисков, связанных с ИИ, потому что больше нам предложить нечего", – отметила она.

В то же время депутат добавила, что все более широкое использование ИИ в политике не является исключительно негативным явлением, ведь он может помогать снижать нагрузку и выполнять более рутинные задачи. Однако она предостерегла от опасности превращения политиков в "марионеток ИИ".

"ИИ создает правительственный законопроект. Затем он поступает в комитет, где ИИ готовит позицию комитета и мнения меньшинства, а на пленарном заседании законодательную инициативу частично обсуждают с помощью речей, сгенерированных ИИ. Так если ИИ готовит текст и зачитывает его, то какой вообще смысл в этом тексте?" – сказала Контула.

Напомним, Европейская комиссия 31 августа усилила контроль над ChatGPT.

В июле стало известно, что Европейский Союз создал новую рабочую группу, которая будет осуществлять надзор за деятельностью компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.