Власти одной из провинций Турции запретили кормить бездомных животных

Власти восточной турецкой провинции Эрзурум запретили кормить бездомных животных на улицах в соответствии с решением провинциального Совета по защите животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Совет принял это решение на заседании под председательством губернатора Айдина Баруша.

В заявлении отмечается, что кормление может привести к тому, что бездомные животные будут скапливаться в определенных районах, селиться там и размножаться.

Районные муниципалитеты будут контролировать соблюдение этого запрета.

Главы микрорайонов, подразделения полиции и жандармерии должны выявлять бездомных животных и сообщать о них в соответствующие муниципалитеты.

Районные губернаторы будут направлять ежемесячные отчеты о проверках и связанной с этим работе в Управление по охране природы и национальных парков Эрзурума.

Это решение было принято на фоне дискуссии об отношении Турции к бездомным животным после внесения изменений в Закон о защите животных в 2024 году.

Эти изменения возложили на муниципалитеты и другие местные органы власти большую ответственность за отлов бездомных собак, а также за предоставление им приюта и ухода.

Как сообщило Министерство сельского и лесного хозяйства, впоследствии были изданы правила, определяющие порядок отлова бездомных животных, их доставки в приюты и ухода за ними.

В августе 2025 года Турецкий союз адвокатских коллегий предупредил, что отлов бездомных животных приобрел массовый характер. Он привёл примеры гибели животных в приютах из-за ненадлежащего ухода, а также сообщения о небрежном обращении, недостаточном кормлении и плохих условиях при транспортировке.

В своих общих правовых рекомендациях Федерация по защите прав животных (HAYTAP) утверждала, что кормление бездомных животных не является преступлением в соответствии с действующим законодательством о защите животных. Она призвала местные органы власти сотрудничать с волонтерами, а также поддержала создание специально отведенных мест для кормления и установление графика кормления.

Напомним, в июле во время саммита НАТО в Анкаре полиция обратилась к муниципалитетам с просьбой удалить бездомных собак с улиц.