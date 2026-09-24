В уряді Польщі обіцяють суворе покарання для українця, який скоїв напад на монастир

В польському уряді запевнили, що громадянин України, який напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства, понесе суворе покарання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Х написав польський прем’єр Дональд Туск.

Він зазначив, що підозрюваний перебуває під вартою польської поліції. Тривають слідчі дії.

"Він буде покараний з усією суворістю польського законодавства. Я поділяю біль рідних та близьких жертв цього жорстокого нападу", – підкреслив він.

Про суворе покарання для підозрюваного українця також написав глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський.

Особам, які стали свідками цього вбивства, на місці події надається психологічна допомога, додав він.

Внаслідок нападу у Ярославі, який стався в четвер близько 09:30 за місцевим часом, постраждали четверо чоловіків, з них троє священників, та одна жінка. Згодом в поліції повідомили, що один священник загинув.

Нагадаємо, 1 серпня 2026 року у Вроцлаві українець напав на польку з ножем. 30-річна полька потрапила до лікарні у важкому стані.

За версією правоохоронців, нападник простежив за жертвою в будівлю, напав на неї на сходах і здійснив спробу втечі.