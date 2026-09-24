Напад на монастир у Польщі: слідство повідомило деталі про підозрюваного українця

У польській прокуратурі розповіли подробиці про 31-річного громадянина України, якого підозрюють у нападі на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

За даними слідства, підозрюваний цього ж дня в’їхав до Польщі з Німеччини.

"Ми знаємо, що цей злочин скоїв 31-річний чоловік, громадянин України, який сьогодні в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув", – сказала прокурорка.

Згідно з наявними на цей момент даними, чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких згодом було скоєно напад.

Знаряддям нападу став ніж, який, за даними слідчих, 31-річний чоловік взяв із кухні, що знаходиться на території монастиря.

Чоловіка затримали на місці події співробітники Повітового поліцейського управління в Ярославі. Тривають попередні слідчі дії за його участю.

Про те, чи буде можливо провести подальші процесуальні дії, мають вирішити лікарі.

"У нього взяли зразок крові, який буде досліджено на наявність наркотичних речовин. Ми не маємо жодної інформації щодо мотивів, якими керувалася ця особа", – повідомила представниця прокуратури.

У результаті нападу постраждало загалом п’ятеро осіб: четверо чоловіків та одна жінка. Як підтвердила прокуратура, серед постраждалих було троє священнослужителів та двоє мирян.

"Ми вже маємо підтвердження, що одна людина померла. Двоє перебувають у Медичному центрі в Ярославі, вони у важкому стані", – сказала прокурорка.

Внаслідок нападу у Ярославі, який стався в четвер близько 09:30 за місцевим часом, постраждали четверо чоловіків, з них троє священників, та одна жінка. Згодом в поліції повідомили, що один священник загинув.

Повідомляли, що напад здійснив 31-річний громадянин України, наразі він перебуває під вартою.

В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного.

В українському посольстві висловили переконання, що компетентні органи ретельно й об’єктивно встановлять усі обставини трагедії.