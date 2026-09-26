Нападение на монастырь в Польше: подозреваемому украинцу избрали меру пресечения

В Польше суд принял решение о предварительном заключении украинца Игоря М., который в четверг совершил нападение на монастырь в Ярославе, в результате чего погиб священник, еще четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает Polsat News, передает "Европейская правда".

В субботу Районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении Игоря М. Однако мужчина будет отбывать его в условиях стационара.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому предварительное заключение сроком на три месяца. В связи с состоянием здоровья подозреваемого его не доставили в суд; в постановлении суда указано, что эта мера должна применяться в условиях стационара", – сообщила представительница Окружной прокуратуры в Перемышле Божена Хараш-Волошин.

Накануне стало известно, что Игорь М. "проявляет признаки психического заболевания" и находится в психиатрическом медицинском учреждении.

Судебные психиатры констатировали у него признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах, в частности в допросе.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, у подозреваемого наблюдаются, в частности, сильное психомоторное возбуждение, дезорганизация хода мыслей и отсутствие логической связи. Мужчине требуется лечение.

Заключение экспертов касается текущего психического состояния Игоря М., а не его состояния в момент нападения. Этот вопрос будет оценен в отдельном заключении.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошёл в кухонные помещения. Именно там он, вероятно, наткнулся на первых людей, на которых впоследствии было совершено нападение.

В польском правительстве пообещали суровое наказание для подозреваемого.