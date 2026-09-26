Число погибших в результате взрыва в центре Афин возросло до шести

Число погибших в результате мощного взрыва, приведшего к обрушению двухэтажного здания в центре Афин, возросло до шести.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что спасатели извлекли из-под завалов тела, которые, как полагают, являются последними двумя.

Ранее спасатели извлекли два тела – мужчину и женщину – около 13:00, тело мужчины – в 11:00, а тело еще одной женщины было найдено ночью.

По имеющейся информации, шесть человек, пропавших без вести после взрыва, составляли группу из четырех американских туристов, которые арендовали квартиру на короткий срок на первом этаже здания, а остальные двое – пожилая супружеская пара: гражданин Великобритании и гречанка в возрасте 78 и 77 лет, которые проживали на втором этаже.

Спасатели извлекли женскую сумочку, в которой находились личные вещи, два паспорта и договор аренды квартиры.

По имеющимся данным, американцы должны были вылететь из аэропорта Афин в 15:30 рейсом авиакомпании Delta Airlines, но опоздали на свой рейс.

В поисковой операции участвовали тридцать пожарных на шести машинах, в том числе две специальные спасательные машины, а также три поисково-спасательные собаки.

Мощный взрыв на улице Лисикратус, 15, потряс туристический район Плака греческой столицы около 7:35 утра в пятницу.

Власти расследуют причину взрыва; одной из основных версий, рассматриваемых в ходе расследования, является утечка природного газа.

Пожарные спасли двух женщин из соседнего здания; по данным полиции, обе были доставлены в больницу. Местные СМИ и один из жителей сообщили, что в результате взрыва также получил лёгкие травмы прохожий.

Летом в центральном районе Афин Петралона обрушился пятиэтажный жилой дом во время работ по сносу соседнего здания.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.