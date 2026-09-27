Закрытие аэропорта на Сицилии, вызванное вулканическим пеплом, продлили до конца воскресенья

Аэропорт Катании на итальянском острове Сицилия останется закрытым до вечера воскресенья из-за вулканического пепла с Этны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт компании-оператора аэропорта SAC.

Согласно обновленному сообщению SAC, все рейсы в аэропорту, который занимает пятое место по пассажиропотоку в Италии, приостановлены до 23:59 воскресенья по местному времени.

Пассажирам рекомендуется проверить статус своих рейсов у своих авиакомпаний перед поездкой в аэропорт. Оператор сообщил, что дальнейшие обновления будут предоставлены позже.

Этна, самый высокий и самый активный вулкан Европы, часто нарушает расписание рейсов в Катании. Выбросы пепла были особенно интенсивными этим летом, что затронуло тысячи путешественников в разгар курортного сезона.

Изначально предполагалось, что аэропорт Катании приостановит работу только до 16:00 в субботу, 26 сентября.

Впоследствии сообщили, что аэропорт будет закрыт до 12:00 воскресенья, 27 сентября, из-за интенсивного выброса вулканического пепла из Этны.

13 августа сообщалось, что аэропорт Катании не принимал и не отправлял рейсы из-за облака пепла от извержения вулкана Этна; всего за шесть дней было отменено 700 рейсов.

В феврале 2025 года очередное извержение Этны привлекло сотни туристов, что заставило полицию напомнить о мерах безопасности.