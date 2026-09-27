Британия расследует возможную подготовку теракта возле авиабазы, которую использовали США

Контртеррористическая полиция Великобритании возглавила расследование по делу о задержании вблизи авиабазы Фэйрфорд, которую американские военные использовали для нанесения ударов по иранским объектам.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Полиция по борьбе с терроризмом возглавила расследование, в рамках которого были задержаны по меньшей мере 5 мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, вблизи авиабазы Фэйрфорд. Полиция уточнила, что пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта. Они находятся под стражей, их допрашивают следователи.

Как сообщили правоохранители, полицейская операция не была проведена на основании разведывательной информации. Это означает, что следователи заранее не знали о возможной подготовке преступления.

Премьер-министр Энди Бернем "постоянно получает обновленную информацию" об инциденте, сообщил представитель правительства Великобритании.

Полиция заявила, что "считает этот инцидент разрешенным", хотя кордон безопасности остается на месте, а специализированные группы по разминированию проводят досмотр автомобилей вблизи.

Стоит отметить, что американские войска использовали авиабазу Фэйрфорд для нанесения ударов по иранским ракетным объектам.

Об инциденте 27 сентября стало известно после того, как агентство Reuters сообщило об усилении мер безопасности на авиабазе Фэйрфорд в Глостершире.

Впоследствии полиция сообщила, что несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.

В июле Великобритания заявила, что её вооружённые силы готовы защищать страну от любого нападения после того, как Корпус стражей Исламской революции выступил с предупреждением не позволять американским бомбардировщикам взлетать с Фэйрфорда.