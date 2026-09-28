Великобритания определила срок запрета на использование социальных сетей для детей до 16 лет

Министр культуры Великобритании Лиза Нанди рассказала, когда детям до 16 лет запретят пользоваться социальными сетями.

Об этом она заявила в воскресенье, 27 сентября, во время выступления на мероприятии в рамках конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Нанди объявила, что спорный запрет на пользование социальными сетями для подростков в возрасте до 16 лет вступит в силу с марта следующего года.

Ранее министры лишь отмечали, что запрет вступит в силу с "весны" следующего года.

Нанди отметила, что Великобритания станет "первой страной", которая введет "всеобъемлющий запрет на социальные сети" – что, по ее словам, станет "удивительной силой во благо".

Она отметила, что Великобритания станет "лидером" и "первопроходцем" в сфере онлайн-безопасности.

"Я твердо убеждена, что мы навсегда изменим права детей", – добавила она.

В июне бывший британский премьер-министр Кир Стармер объявил, что в Великобритании запретят доступ к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет и введут ограничения в отношении игровых платформ и сервисов прямых трансляций.

В июле сообщалось, что правительство Великобритании введёт ночной запрет на использование приложений социальных сетей для 16– и 17-летних.