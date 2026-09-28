Трамп считает, что США "очень скоро" выиграют войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его страна выиграет конфликт с Ираном "очень скоро".

Об этом он заявил в беседе с Fox News, сообщает "Европейская правда".

Трамп признал, что новые военные удары накануне промежуточных выборов в США "возможны".

"Я думаю, что мы очень скоро выиграем эту войну, и как только мы её выиграем, цены на нефть упадут – значительно упадут, до уровня, который был до войны", – сказал он.

На конкретный вопрос, могут ли вооруженные удары возобновиться до предстоящих промежуточных выборов, Трамп отказался исключать такую возможность.

"Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить. То есть, это возможно, но я просто не хочу об этом говорить", – сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что Иран "не будет иметь ядерного оружия".

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе.

Трамп подтвердил, что отклонил последнее мирное предложение Ирана, переданное американской стороне в ходе косвенных переговоров, состоявшихся в Нью-Йорке.