В Нидерландах вспыхнул пожар в центре для просителей убежища

Утром 28 сентября в городе на севере Нидерландов вспыхнул пожар в центре для просителей убежища.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в городе Эйндховен; по предварительным данным, пожар вспыхнул в одной из палаток на территории центра.

Все жители центра – по оценкам, от 150 до 200 человек – были эвакуированы. На месте происшествия также находится машина скорой помощи.

Прошлой зимой в центре приема просителей убежища в Эйндховене ненадолго вспыхнул пожар, полиция арестовала мужчину по подозрению в поджоге.

В ноябре 2024 года десять человек погибли и по меньшей мере двое получили серьёзные ранения в результате пожара в психогериатрическом пансионате в городке Вильяфранка-де-Эбро недалеко от испанской Сарагосы.