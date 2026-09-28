Польский медцентр подвергся кибератаке

Польский медицинский центр Enel-Med сообщил, что стал жертвой кибератаки, в результате которой произошел несанкционированный доступ к некоторым данным пациентов.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел 24 сентября и затронул почти 3% всей базы данных пациентов.

"Инцидент был быстро обнаружен, и кибератаку удалось остановить. Сразу после обнаружения инцидента мы приняли комплексные превентивные меры и ввели дополнительные меры безопасности", – отметили в медицинском центре.

Enel-Med заверил, что свяжется индивидуально с теми, чьи данные были скомпрометированы.

"Мы приложим все усилия, чтобы свести к минимуму неудобства, вызванные этой ситуацией. Безопасность и защита данных наших пациентов остаются нашим приоритетом", – добавили в медицинском центре.

Недавно в полиции Дифед-Повис в Уэльсе заявили о кибератаке, которая привела к сбоям в работе некоторых систем и могла привести к несанкционированному доступу к информации о сотрудниках.

Также сообщалось, что небольшая французская коммуна в Бургундии жаловалась, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев, по всей видимости, злоумышленники отправляют запросы из России.