Посол США заявил о неизменности позиции Вашингтона в отношении Тайваня после визита Си

Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что позиция США в отношении Тайваня остается неизменной после государственного визита китайского лидера в Вашингтон на прошлой неделе.

Об этом он заявил в воскресенье, 27 сентября, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, во время своей поездки Си оказывал значительное давление на Трампа, чтобы тот ограничил поддержку Тайваню. В частности, китайский лидер призвал США категорически "выступить против" независимости Тайваня.

По словам главного представителя президента США в Пекине, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждают вопрос о продаже оружия Тайваню каждый раз, когда встречаются, но позиция США в отношении Тайваня остается неизменной.

"Мы не поддерживаем независимость, и мы не поддерживаем применение принуждения", – сказал Пердью.

На вопрос, отказывают ли США Тайваню в том, что ему нужно для самообороны, чтобы успокоить Си, Пердью ответил, что это "абсолютно не так".

Он подчеркнул, что администрация Трампа уже одобрила продажу американского оружия Тайваню на сумму $11 млрд, и продолжаются переговоры по другим сделкам.

В мае Трамп после визита в Китай предупредил Тайвань о недопустимости провозглашения независимости.

Тогда, по словам МИД Китая, Си выступил со своими предупреждениями в отношении Тайваня, предупреждая, что в будущем могут произойти "столкновения и даже конфликты" с США из-за этого острова.

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