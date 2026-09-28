Эстония призвала использовать замороженные активы РФ для Украины, несмотря на угрозы Лаврова

Эстония считает, что после угроз министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "наказании" Европы за использование замороженных активов РФ в поддержку Украины Евросоюз должен это сделать.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Эстонии Мартин Херем на полях заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в понедельник, 28 сентября.

Министр обороны Эстонии считает, что ЕС должен проигнорировать угрозы России и использовать замороженные активы для поддержки Украины.

"С эстонской точки зрения, на данный момент самое главное – поддерживать Украину на уровне ЕС, на двусторонней основе и за счет использования замороженных активов", – заявил Херем.

Он подчеркнул, что это необходимо делать "несмотря на то, что министр иностранных дел России угрожал нам наказанием за это, а российские спецслужбы осуществляют диверсионные действия".

"Эстония будет продолжать поддерживать Украину в размере 0,25% ВВП", – подчеркнул министр.

Как сообщала "Европейская правда", накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия добьется возврата своих замороженных в ЕС золотовалютных резервов, и угрожал европейским государствам в случае принятия решения об их использовании в поддержку Украины.

Ранее стало известно, что в Европе появилась новая идея относительно того, как все жеиспользовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.

Подробнее о возобновлении дискуссии об использовании росактивов – в статье Российские деньги ставят на размораживание. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель.

Об еще одной инициативе в отношении росактивов читайте в материале Страсбург ищет российские активы: получится ли передать Украине деньги РФ по решению ЕСПЧ.