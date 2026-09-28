Польша получит более 600 млн евро в качестве компенсации за оружие для Украины

Польша получит более 600 млн евро из Европейского фонда мира в 2026–2027 годах в качестве компенсации части расходов на вооружение, переданное Украине.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Перед встречей министров обороны стран ЕС заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Польше достанется 269 млн евро из той части средств, использование которых до сих пор блокировала Венгрия.

Кроме того, Польша ранее договорилась о том, что из оставшихся средств Фонда получит в 2026–2027 годах более 400 млн евро брутто.

Средства поступят в Фонд поддержки Вооруженных сил и смогут быть использованы на модернизацию польской армии.

Залевский также сообщил, что вместе с этими средствами с начала российского вторжения в Украину Польша получит от Европейского фонда мира в общей сложности 1,05 млрд евро нетто.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас ещё в пятницу, 25 сентября, сообщила, что страны ЕС договорились о порядке использования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, выделение которых с 2023 года блокировала Венгрия под руководством Виктора Орбана.

Согласно договоренности, 4,7 млрд евро будут направлены на возмещение государствам-членам части расходов на вооружение, ранее переданное Украине. Еще 1 млрд евро должен пойти на финансирование новых совместных закупок военной техники, а 900 млн евро – на миссию ЕС по подготовке украинских военнослужащих в рамках Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Каллас ранее сообщала, что работает с правительствами государств-членов Евросоюза над выделением Украине ещё 1 млрд евро на военные нужды из Европейского фонда мира.

Напомним, Германия ранее заявила, что 6,6 млрд евро из Фонда мира, разблокированные Венгрией, должны быть полностью переданы Украине – но не все государства ЕС это поддерживают.