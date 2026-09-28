Каллас: ЕС продлил мандат учебной миссии EUMAM для Украины еще на 2 года

Европейский Союз в рамках обновления учебной миссии ЕС для украинских военнослужащих EUMAM, которая оказывает помощь в проведении тренировок, продлил срок действия её мандата ещё на два года.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по завершении заседания Совета ЕС на уровне министров обороны 28 сентября.

Евросоюз продолжит работу миссии EUMAM еще в течение двух лет.

"Что касается обучения, государства-члены согласовали первый шаг стратегического пересмотра EUMAM, продлив нашу миссию для Украины еще на два года", – заявила Каллас.

Она также сообщила, что ЕС продолжит "создание координационного звена в Киеве, сосредоточиваясь на уроках поля боя и укреплении военного образования".

Напомним, главная задача миссии EUMAM (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, Миссия Европейского Союза по военной помощи в поддержку Украины) – обучение украинских военнослужащих: индивидуальная подготовка, слаживание подразделений и специализированные тренировки. Миссия также координирует учебные усилия государств ЕС для Украины и финансируется, в частности, через Европейский фонд мира.

Как сообщала "Европейская правда", ранее главная дипломатка ЕС Кая Каллас рассказала, что из разблокированных 6,6 млрд евро Европейского фонда мира, было решено направить на EUMAM 900 млн евро.

Также 28 сентября стало известно, что Нидерланды выделят 10 млн евро на работу учебных центров для подготовки военнослужащих на территории Украины.

Напомним, Германия ранее заявила, что 6,6 млрд евро из Фонда мира, разблокированные Венгрией, должны быть полностью переданы Украине – но не все государства ЕС это поддерживают.