СМИ: ЕС будет сложно вводить новые санкции против РФ из-за нехватки "легких" целей

Санкции ЕС против России всё больше затрагивают национальные интересы государств-членов, что затрудняет принятие новых пакетов санкций.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе столицы достигли договоренности о продлении срока действия санкций против лиц, приближенных к Кремлю, в обмен на исключение олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка.

Эта инициатива вызвала беспокойство у некоторых дипломатов ЕС, поскольку санкции все чаще становятся разменной монетой для столиц, преследующих собственные внешнеполитические интересы.

По словам Филипа Лаусберга, старшего аналитика по вопросам политики в Европейском политическом центре, с 2022 года санкции переориентировались с вопросов энергетической безопасности на более конкретные экономические, корпоративные или внешнеполитические интересы.

В случае его принятия 22-й пакет санкций станет для Брюсселя новым испытанием. По словам Лаусберга, "самые доступные цели" уже в основном исчерпаны: нефть, газ, сырье, экспортный контроль и финансовые санкции – все это уже охвачено предыдущими пакетами.

Остаются компании, обслуживающие "теневой флот", финансовые субъекты, криптобиржи и предприятия в третьих странах, которые помогают России обходить экспортный контроль. Но таким операциям гораздо сложнее помешать.

По мнению Александра Коляндра, директора по вопросам Европы в Eurasia Group, технологические ограничения и запреты на экспорт по-прежнему остаются одними из важнейших доступных инструментов.

Вовлечение китайских банков было бы более решительным шагом, отмечает Лаусберг, но действия против них могут вызвать напряженность в отношениях с Пекином в то время, когда ЕС стремится расширить свои торговые отношения с Китаем.

Поскольку очевидных целей становится все меньше, акцент смещается с введения новых санкций на обеспечение эффективности уже существующих.

В настоящее время ожидается, что в октябре в санкционный список будут добавлены еще 1 600 лиц и организаций.

Напомним, что 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробнее о принятии этого решения читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.