СМИ: крупнейший банк Венгрии рассматривает возможность ухода из России

Крупнейший банк Венгрии, OTP Bank, изучает возможности ухода из России, где среди его клиентов были компании, контролируемые газовым гигантом "Газпром", а также предприятия, предоставляющие услуги организациям, связанным с российской службой внешней разведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Потенциальный уход банка из России осложняется необходимостью найти покупателя, приемлемого как для западных регуляторов, так и для российских властей, а OTP заявил, что при уходе из России продавцам разрешено реализовать лишь около 5 % рыночной стоимости активов.



OTP Bank входит в число европейских банков, которые продолжали вести деятельность в России после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Эта деятельность в настоящее время находится под пристальным вниманием регулирующих органов, поскольку OTP планирует приобрести балтийский банк Luminor Bank AS. Это станет крупнейшей на сегодняшний день сделкой по приобретению банка из Будапешта и позволит расширить его присутствие в еврозоне.

В своём заявлении OTP отметил, что сократил объёмы своей деятельности в России и не выявил никаких случаев нарушения международных санкций. Центральные банки Латвии и Литвы ранее выражали обеспокоенность в связи с деятельностью OTP в России, а министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал это "моральным позором".

Рыночная доля OTP в России составляет около 0,4% по совокупным активам, что делает банк незначительным игроком в стране по сравнению с конкурентами UniCredit SpA и Raiffeisen Bank International AG. Несмотря на это, OTP на сегодняшний день удалось репатриировать около 880 млн долларов в виде дивидендов от своего все более прибыльного бизнеса в этой стране.

В OTP заявляют, что их присутствие в Украине гораздо важнее для группы. В 2025 году OTP Bank Ukraine увеличил кредитный портфель на 35%, а Национальный банк Украины относит его к системно значимым банкам.

В ближайшие недели Европейский центральный банк и эстонский банковский регулятор должны принять решение по поводу запланированного приобретения OTP банком Luminor, активы которого по состоянию на прошлый год составляли более 15 млрд евро.

В самой Венгрии свержение в апреле прокремлевского руководства во главе с Виктором Орбаном привело к переоценке связей страны с Россией. Правительство премьер-министра Петера Мадяра в этом месяце выслало из Будапешта 10 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, и пообещало избавить страну от зависимости от российского природного газа.