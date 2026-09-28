В Швейцарии в результате кибератаки были похищены данные общественного вещателя

Швейцарская радиовещательная корпорация (SBC) подверглась кибератаке, в результате которой были похищены данные сотрудников немецкоязычной радиостанции SRF.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

На данный момент нет никаких признаков того, что конфиденциальная информация была обнародована или использована злоумышленниками.

Как сообщила SBC в своём заявлении в понедельник, утечка данных коснулась контактных и организационных данных около 340 нынешних и бывших сотрудников SRF за период с 2020 года. Среди них – имена, должности и служебные контактные данные, а также некоторые личные контактные данные.

На данный момент нет никаких признаков того, что утечка коснулась личных паролей, финансовых или банковских реквизитов, журналистских источников, данных исследований или содержания переписки. Данные в основном касаются сотрудников нынешнего информационного отдела подразделения SRF.

По последней информации, дальнейших случаев несанкционированного доступа не происходило, и ситуация находится под контролем. Сотрудники других подразделений, судя по всему, не пострадали.

Узнав о том, что посторонние лица получили доступ к данным сотрудников SRF, общественный вещатель принял немедленные меры. Были деактивированы затронутые точки доступа и внедрены дополнительные меры безопасности. Подано уголовное заявление.

На данный момент нет доказательств того, что похищенные данные были использованы в преступных целях. Продолжается тщательное расследование с участием внутренних и внешних специалистов с целью выяснения причин и масштабов атаки.

Недавно в полиции Дифед-Повис в Уэльсе заявили о кибератаке, которая привела к сбоям в работе некоторых систем и могла привести к несанкционированному доступу к информации о сотрудниках.

Также сообщалось, что небольшая французская коммуна в Бургундии жаловалась, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев, судя по всему, злоумышленники отправляют запросы из России.