Министр обороны Польши рассказал подробности удара РФ в районе перехода "Ягодин – Дорогуск"

Российский реактивный дрон поразил украинскую территорию примерно в двух километрах от пограничного перехода с Польшей в Дорогуске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он указал, что днём 28 сентября Россия нанесла удар с помощью ударных дронов, в частности по западным регионам Украины.

"Реактивный дрон нанёс удар по украинской территории примерно в 2 км от пограничного перехода с Польшей в Дорогуске", – отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, нарушения польского воздушного пространства не произошло.

После отмены тревоги самолеты вернулись на базы, а системы ПВО – в режим наблюдения и дежурства, добавил министр.

Во второй половине дня 28 сентября стало известно о привлечении польской военной авиации в связи с российскими дроновыми атаками против Украины.

Также сообщалось, что аэропорты Жешува и Люблина прекратили работу.

Впоследствии появилась информация о том, что российский дрон попал вблизи пункта пропуска "Ягодин", расположенного в Волынской области на границе с Польшей.