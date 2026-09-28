В Совете Европы на фоне ударов по Киеву вновь заговорили о судебных разбирательствах в отношении России

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе осудил серию последних российских атак на Украину, в частности, удар по зданию Национальной академии наук Украины.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Он назвал последние российские атаки бессмысленными и жестокими.

"Наши мысли – с украинским народом, в частности с нашими коллегами из киевского офиса, которые продолжают мужественно и решительно противостоять этим атакам. Мы и в дальнейшем будем добиваться привлечения России к ответственности за ее преступления. Безнаказанность не победит", – написал Берсе.

МИД Германии также выступил с решительным осуждением российского удара по зданию Национальной академии наук Украины, который произошел недалеко от немецкого посольства.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве и заявила, что "наука стала мишенью для России".

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что днем 28 сентября российский дрон попал в здание, расположенное в 200 метрах от офиса Делегации ЕС. Она также подтвердила, что Украине требуется больше средств ПВО и давления на Россию.