В Великобритании ограничили воздушное пространство над авиабазой с войсками США

В Великобритании ограничили использование воздушного пространства над авиабазой "Фейрфорд", где в выходные произошел инцидент со взрывчаткой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Хотя жителям вскоре, возможно, будет разрешено вернуться в район вблизи авиабазы "Фейрфорд", национальные диспетчеры воздушного движения временно ограничили доступ к прилегающей зоне воздушного пространства после инцидента, произошедшего в воскресенье.

В настоящее время самолетам запрещено совершать полеты в этой зоне без разрешения полиции.

Это касается не только самолетов, но и небольших воздушных шаров, воздушных змеев и парашютов в радиусе четырех морских миль от авиабазы.

Ограничения воздушного пространства будут действовать до следующего понедельника, 5 октября.

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фейрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, и подготовке к теракту вблизи авиабазы "Фейрфорд", которую США использовали для операций против Ирана. Впоследствии стало известно, что их отпустят под залог.