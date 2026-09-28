Глава МИД Британии прокомментировал решение США пригласить Путина на саммит G20

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд на фоне решения администрации США пригласить главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами заявил, что официальный Лондон не отменит запрет на прямые контакты с российскими официальными лицами.

Об этом он сказал в ходе выступления на мероприятии Politico, сообщает "Европейская правда".

Милибенд отметил, что США должны "самостоятельно принимать решение" относительно приглашения российского лидера на саммит в Майами в конце этого года, но подчеркнул, что Великобритания вряд ли пойдет по тому же пути в следующем году.

"У нас существует давняя политика отказа от прямых контактов на моем уровне с российской стороной со времени вторжения в Украину. Мы не собираемся менять эту политику", – сказал британский министр, отвечая на вопрос о том, является ли более активное взаимодействие с Москвой позитивным шагом.

Милибэнд отметил, что это решение отчасти обусловлено стремлением продемонстрировать солидарность с украинским народом, добавив: "Разные страны принимают разные решения по этим вопросам".

Он подтвердил, что премьер-министр Энди Бернем примет участие в саммите в Майами в конце этого года, но отказался "предполагать, какими будут решения" относительно списка приглашенных.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что участие главы Кремля Владимира Путина во встрече G20 может стать началом "серьезных переговоров" о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.