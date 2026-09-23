Новий військовий контингент США прибуде до Естонії в листопаді

Представники США повідомили Естонії, що новий підрозділ американських військ прибуде в країну на ротацію у листопаді.

Про це повідомили у Міноборони Естонії 23 вересня, пише "Європейська правда".

За словами представників США, це рішення не пов’язане з поточним переглядом розміщення американських військ у Європі.

Підрозділ, що прибуде до Естонії, за чисельністю та бойовими можливостями відповідає підрозділу, який завершив свою ротацію навесні.

6-та ескадрилья 9-го кавалерійського полку США завершила свою ротацію в Естонії цієї весни, після чого ротація наступного американського підрозділу була тимчасово призупинена через перегляд структури збройних сил США, що триває.

Скорочена присутність американських військ продовжувалася на військовій базі Реедо на півдні Естонії.

Раніше глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що новий військовий контингент США прибуде "найближчим часом".

Також стало відомо, що нова ротація американських військ буде направлена до Литви і ймовірно налічуватиме близько 1000 солдатів.

За даними медіа, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше – відповідні плани зважують у Пентагоні.