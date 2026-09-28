Президент Литвы: войска США вернутся к нам, но в Европе их станет меньше

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что, хотя американские военные возвращаются в Литву, их общая численность на континенте будет сокращаться.

Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Именно поэтому, убежден глава литовского государства, Европа должна взять на себя большую ответственность за свою оборону.

"В Европе станет меньше военнослужащих Соединенных Штатов. Отчасти это связано с тем, что говорит президент США Дональд Трамп, с сигналами, которые посылает нам американская администрация о том, что Европа должна брать на себя больше ответственности", – сказал Науседа.

По его словам, присутствие войск США в Литве важно не только из-за их военного потенциала, но и в целях сдерживания, что снижает вероятность возможной военной агрессии.

"Мы не можем игнорировать очень важный эффект сдерживания со стороны войск США. Одно дело – рассматривать их как определенную потенциальную военную силу в случае конфликта, и совсем другое – понимать, что само их присутствие снижает вероятность военного конфликта или агрессии. Поэтому я считаю, что мы должны оценить как огромный плюс то, что это решение наконец принято", – сказал президент.

Как сообщалось ранее, в рамках возобновленной ротации два батальона американских военнослужащих прибудут в Литву в конце октября.

Между тем новый американский контингент ожидают и в Эстонии – подразделение американских войск прибудет в страну на ротацию в ноябре.

В этом контексте стоит отметить, что Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может проложить путь к сокращению американских войск на континенте.