В центре Праги прошла антиправительственная демонстрация

Критика премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и действий его правительства доминировала в выступлениях во время демонстрации, которую в понедельник организовало на Староместской площади в Праге объединение Milion Chvilek.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Мероприятие, длившееся примерно полтора часа, было направлено, прежде всего, на то, чтобы побудить людей принять участие в предстоящих выборах.

Оно также ставило целью предупредить об опасности получения правящими партиями большинства в Сенате и призвать не голосовать за популистов и экстремистов на муниципальных выборах.

Организаторы не дали оценку количества участников; площадь была почти полностью заполнена, но оставалась проходимой со всех сторон.

Муниципальные выборы и первый тур выборов в Сенат состоятся 9 и 10 октября.

Организаторы на месте события раздавали листовки, в которых Сенат называли оплотом против концентрации власти в руках правящего большинства. "Ваш голос может помочь не допустить, чтобы Андрей Бабиш и его правительство национального распада получили большинство в Сенате", – заявляли они. Они подчеркивали, что на выборах в Сенат решающими часто являются десятки голосов, тогда как два года системы сдержек и противовесов в отношении деятельности правительства обойдутся людям всего в две минуты на избирательном участке.

Председатель ассоциации Микулаш Минар заявил, что Сенат является одним из последних институтов, не принадлежащих холдингу "Агроферт". "Мы не сдадимся и сделаем все, что в наших силах, чтобы не позднее 2029 года Андрей Бабиш закончил так же, как его большой друг Виктор Орбан в Венгрии", – сказал Минар, имея в виду недавнее поражение Орбана на выборах. По его словам, следующая демонстрация состоится не позднее 17 ноября.

Некоторые демонстранты пришли с национальными флагами, также были заметны флаги Украины и Европейского Союза. Другие люди принесли транспаранты с надписями "Стоп красно-коричневому долговому паноптикону Буреша!", "Чешское телевидение и радио – это не игрушки, а средства для нас", "Демонстрация закончится только с падением правительства Бабиша" или "Две палаты – больше контроля".

Это мероприятие, состоявшееся в День святого Вацлава, также было призвано почтить наследие чехословацкого и чешского президента Вацлава Гавела по случаю 90-летия со дня его рождения, которое отмечается 5 октября. Ассоциация Milion Chvilek назвала демонстрацию "Вацлав, сохраним нашу свободу!".

На выборах в Сенат, которые проводятся раз в два года, в октябре избиратели заполнят треть из 81 места и косвенно решат, кто возглавит верхнюю палату парламента и какие фракции будут в ней иметь большинство. Для этого четырём бывшим коалиционным партиям и движениям нужно завоевать всего четыре места, или всего два, если учесть двух сенаторов от SEN 21, которые в этом году не защищают свой мандат. Нынешним правящим движениям ANO и SPD нужно было бы вместе одержать победу во всех 27 округах. Движение "Автомобилисты", которое, как и SPD, не имеет представителей в Сенате, не выдвинуло ни одного кандидата на сенатские выборы.

Чешские оппозиционные партии ранее инициировали голосование о вотуме недоверия правительству во главе с Андреем Бабишем из-за запланированного бюджета на следующий год.

Лидеры оппозиции также заявили, что поднимут вопрос о потенциальном неразрешенном конфликте интересов Бабиша в отношении сельскохозяйственных фондов. Премьер-министр, в свою очередь, уверяет, что конфликт уже разрешен.

В мае стало известно, что Европейская комиссия требует от Праги отдельного письменного подтверждения под каждой заявкой на выплату субсидий от ЕС о том, что эти деньги не попадут в компании, связанные с главой правительства Андреем Бабишем.