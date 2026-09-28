СМИ: Трамп готов ослабить санкции против Ирана в обмен на конкретные уступки в ядерной сфере

Президент США Дональд Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Ирана в отношении ядерной программы.

Об этом стало известно Axios от нескольких американских чиновников, передает "Европейская правда".

Сообщение о возможном ослаблении санкций появилось на фоне того, как посредники из Катара и Пакистана на этой неделе вновь пытаются достичь соглашения между двумя враждующими странами.

В настоящее время позиции сторон по ключевым вопросам значительно расходятся. Иран хочет, чтобы переговоры сосредоточились на Ормузском проливе и морской блокаде со стороны США, тогда как администрация Трампа требует от Ирана согласиться на уступки в ядерной сфере.

Тем не менее это предложение даёт проблеск надежды на дипломатический прорыв после того, как Трамп отклонил последнее предложение Ирана.

В понедельник в Нью-Йорке посредники встречаются с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы обсудить предложение Катара, по поводу которого стороны вели переговоры в течение последних нескольких дней.

Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа позже в понедельник или во вторник, чтобы попытаться добиться прорыва.

Американский чиновник, осведомленный о ходе непрямых переговоров, назвал их "позитивными и конструктивными" и отметил, что Иран "дал понять, что готов к гибкости в ядерных вопросах".

Однако чиновник также отметил, что разногласия по-прежнему остаются, и подчеркнул, что соглашения не будет, "пока не будут решены ядерные вопросы".

"Стороны до сих пор не пришли к соглашению относительно сроков выполнения обязательств и того, кто первым должен предпринять определенные шаги", – отметил он.

"Интенсивность судоходства в Ормузском проливе продолжает расти, а блокада и санкции и дальше ослабляют позиции Ирана. Позиция США с каждым днем укрепляется, а президент Трамп остается терпеливым и полностью преданным своей цели – не допустить, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие", – сказал чиновник.

Он добавил, что Белый дом скептически относится к обещаниям Ирана и обвинил иранцев в нарушении последнего меморандума о взаимопонимании из-за обстрела коммерческих судов в Ормузском проливе в июле.

"На этот раз США нуждаются в гарантиях того, что Иран имеет серьезные намерения, а не просто пытается выйти из сложной ситуации, в которой оказался", – отметил чиновник.

Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что его страна выиграет конфликт с Ираном "очень скоро".

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе.

Трамп подтвердил, что отклонил последнее мирное предложение Ирана, переданное американской стороне в ходе косвенных переговоров, состоявшихся в Нью-Йорке.