Лидер французских ультраправых Жордан Барделла в понедельник опроверг сообщение расследовательского сайта Mediapart, в котором утверждалось, что более десяти лет назад он делал антисемитские высказывания в личных сообщениях, назвав эти обвинения "грубыми выдумками".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Эта публикация появилась на фоне того, как ультраправая партия Барделли "Национальное объединение", кандидат в президенты от которой Марин Ле Пен лидирует в опросах накануне выборов следующего года, пытается избавиться от расистского имиджа и наладить тесные связи с Израилем.

"Я официально опровергаю обвинения в мой адрес со стороны Mediapart, которое приписывает мне безумные и антисемитские высказывания, которые я якобы сделал, будучи несовершеннолетним. Это, очевидно, грубые фальсификации", – написал Барделла в X. Он отметил, что поручил своему адвокату принять "все необходимые меры" против Mediapart.

В опубликованной в понедельник статье Mediapart указал, что проанализировал десятки личных сообщений за 2013–2015 годы – первые годы карьеры Барделлы в "Национальном фронте", предшественника партии "Национальное объединение", – которые, по мнению издания, свидетельствуют о систематическом использовании антисемитской и конспирологической риторики.

Mediapart процитировало одно сообщение, в котором, по словам издания, Барделла утверждал, что "все банки принадлежат евреям".

Это левоориентированное издание, имеющее долгую историю разоблачения политических скандалов во Франции, заявило, что самостоятельно подтвердило подлинность частных сообщений, а также опиралось на показания бывших коллег по партии, которых оно назвало по именам и инициалам фамилий.

31-летний Барделла стал лицом десятилетних усилий "Национального объединения" по "демонизации" или нормализации своего имиджа. Он был фактическим кандидатом партии на президентских выборах до июля, когда апелляционный суд разрешил Ле Пен баллотироваться на пост президента, и станет премьер-министром Франции, если она победит на выборах в следующем году.

Ле Пен, общаясь с журналистами в понедельник, заявила, что, по её мнению, эта публикация может быть "лишь фейком, манипуляцией, грязным трюком". Она отметила, что ожидает, что Барделла в ближайшее время подаст иск о клевете, добавив, что ей не о чём говорить со своим молодым протеже.

Отметим, что Ле Пен уже ранее заявляла, что, по её мнению, Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

19 сентября два ведущих деятеля французской ультраправой партии "Национальное объединение" – Марин Ле Пен, которая является главным кандидатом на пост президента, и Жордан Барделла – в совместном заявлении заняли твёртую позицию в отношении Москвы.